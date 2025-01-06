СБУ подозревает четырех людей в подготовке теракта среди военных в Киевской области
Служба безопасности Украины утверждает, что предотвратила массовый теракт, который российские спецслужбы планировали устроить среди военных в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
Отмечается, что во время спецоперации были задержаны четыре участника российской агентурной сети, которые готовили теракт возле здания, где размещается одно из подразделений Сил обороны.
По данным следствия, взрывчатка находилась в рюкзаке, который должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в украинскую военную форму.
"При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что устройство взорвут после того, как он выйдет из здания", – говорится в сообщении.
СБУ утверждает, что задержала четырех подозреваемых: 16-летний студент из Кировоградской области и 19-летний парень перевезли взрывчатку и форму, а две женщины из Винницкой области изготовили взрывное устройство по инструкции российских спецслужб.
У задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с агрессором, а у одного из агентов нашли 1,5 кг взрывчатой смеси.
Им сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обращении со взрывчаткой. Задержанные под стражей без возможности залога, им грозит пожизненное заключение.
- В ноябре 2024 года стало известно, что СБУ обезвредила в Харькове группировку, подозреваемую в подрыве авто с военным и подготовке других терактов.
- В декабре правоохранительные органы задержали двух 14-летних парней, которые, по версии следствия, взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области.
- 27 декабря правоохранители задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, взорвали взрывчатку у здания ТЦК в Житомирской области.