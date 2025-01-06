СБУ подозревает четырех людей в подготовке теракта среди военных в Киевской области

Задержанные под стражей без возможности залога, им грозит пожизненное заключение

Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что предотвратила массовый теракт, который российские спецслужбы планировали устроить среди военных в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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Отмечается, что во время спецоперации были задержаны четыре участника российской агентурной сети, которые готовили теракт возле здания, где размещается одно из подразделений Сил обороны.

По данным следствия, взрывчатка находилась в рюкзаке, который должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в украинскую военную форму.

"При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что устройство взорвут после того, как он выйдет из здания", – говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что задержала четырех подозреваемых: 16-летний студент из Кировоградской области и 19-летний парень перевезли взрывчатку и форму, а две женщины из Винницкой области изготовили взрывное устройство по инструкции российских спецслужб.

У задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с агрессором, а у одного из агентов нашли 1,5 кг взрывчатой смеси.

Им сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обращении со взрывчаткой. Задержанные под стражей без возможности залога, им грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ