СБУ: Затримано подружжя, яке могло виготовити вибухівку для теракту у Дніпрі біля ТЦК

Підозрювані (Фото: СБУ)

У Дніпрі затримали подружжя, яке підозрюють у причетності до теракту 14 грудня 2024 року біля Територіального центру комплектування. Як повідомила Служба безпеки України, вони виготовили вибуховий пристрій для теракту.

Затриманими виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Дніпрі, і його 25-річна дружина. Вони потрапили у поле зору спецслужб Росії, коли шукали "легких" заробітків на тематичних Телеграм-каналах, зазначають у СБУ.

Згідно з матеріалами справи, ворог надав своїм "агентам" інструкцію, як виготовити вибухівку. Після виготовлення подружжя сховало її в пакет і заклало у заздалегідь визначений тайник. Щоб не викликати підозру, вони брали із собою 3-річну дитину.

Після цього вони віддалено стежили за тим, як "виконавець теракту" забрав вибухівку, і доповіли про це російському куратору, розповіли правоохоронці. Після цього вони переїхали на іншу орендовану квартиру, щоб, як зазначають у СБУ, "заплутати сліди" та "залягти на дно".

Подружжя планувало продовжити співпрацю з Росією, повідомляють у СБУ. Проте правоохоронці затримали їх за новою адресою проживання та вилучили мобільні телефони із доказами і російські інструкції для виготовлення вибухівки.

Чоловіка та дружину затримано, їм повідомили про підозру у терористичному акті та готуванні до злочину. Перед цим підозру отримав 37-річний мешканець Дніпра, якого підозрюють саме у вчиненні теракту.

Усі троє перебувають під вартою, їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Обшук у підозрюваних, фото: ОГП