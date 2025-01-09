СБУ: Задержаны супруги, которые могли изготовить взрывчатку для теракта в Днепре возле ТЦК
В Днепре задержаны супруги, подозреваемые в причастности к теракту 14 декабря 2024 года возле Территориального центра комплектования. Как сообщила Служба безопасности Украины, они изготовили взрывное устройство для теракта.
Задержанными оказались 33-летний дезертир, самовольно покинувший военную часть и скрывавшийся в Днепре, и его 25-летняя жена. Они попали в поле зрения спецслужб России, когда искали "легкие" заработки на тематических Телеграм-каналах, отмечают в СБУ.
Согласно материалам дела, враг предоставил своим "агентам" инструкцию, как изготовить взрывчатку. После изготовления супруги спрятали ее в пакет и заложили в заранее определенный тайник. Чтобы не вызвать подозрения, они брали с собой 3-летнего ребенка.
После этого они отдаленно следили за тем, как "исполнитель теракта" забрал взрывчатку, и доложили об этом российскому куратору, рассказали правоохранители. После этого они переехали на другую съемную квартиру, чтобы, как отмечают в СБУ, "запутать следы" и "залечь на дно".
Супруги планировали продолжить сотрудничество с Россией, сообщают в СБУ. Однако правоохранители задержали их по новому адресу проживания и изъяли мобильные телефоны с поличным и российские инструкции по изготовлению взрывчатки.
Муж и жена задержаны, им сообщили о подозрении в террористическом акте и подготовке к преступлению. Перед этим подозрение получил 37-летний житель Днепра, подозреваемый именно в совершении теракта.
Все трое находятся под стражей, им может угрожать пожизненное заключение с конфискацией имущества.
- В результате теракта в Днепре 14 декабря возле здания ТЦК погиб один человек, есть раненые, среди которых двое полицейских.
- В тот же день СБУ задержала местного, причастного к взрыву. Им оказался ранее судимый 37-летний житель области.