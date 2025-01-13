"Искали деньги на дозу". Агенты России пытались взорвать цистерну с горючим в Днепре – СБУ
Правоохранители задержали двух жителей Днепра: по данным следствия, они по заказу России пытались взорвать железнодорожную цистерну с горючим. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Ведомство отмечает, что ее контрразведке и Национальной полиции удалось предотвратить тракт на станции Укрзалізниці в Днепре, заказчиком которого была Федеральная служба безопасности РФ.
СБУ отчитывается, что благодаря спецоперации были задержаны два фигуранта, заложившие самодельное взрывное устройство на колею, где стояла цистерна с горючим, а также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую подозреваемые планировали дистанционно активировать.
Фигуранты – двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, жившие в гражданском браке и искавшие "деньги на дозу" в тематических Telegram-каналах, где и попали в поле зрения ФСБ, объясняют правоохранители.
Подозреваемые изготовили взрывное устройство в собственном доме по инструкции от россиян, для конспирации компоненты покупали через интернет и заказывали доставку по разным адресам, добавляет СБУ.
Фигурантам сообщили о подозрении по статье о законченном покушении на теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.
В настоящее время задержанные находятся под стражей, им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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