"Искали деньги на дозу". Агенты России пытались взорвать цистерну с горючим в Днепре – СБУ

Фото: СБУ

Правоохранители задержали двух жителей Днепра: по данным следствия, они по заказу России пытались взорвать железнодорожную цистерну с горючим. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Ведомство отмечает, что ее контрразведке и Национальной полиции удалось предотвратить тракт на станции Укрзалізниці в Днепре, заказчиком которого была Федеральная служба безопасности РФ.

СБУ отчитывается, что благодаря спецоперации были задержаны два фигуранта, заложившие самодельное взрывное устройство на колею, где стояла цистерна с горючим, а также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую подозреваемые планировали дистанционно активировать.

Фото: СБУ

Фигуранты – двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, жившие в гражданском браке и искавшие "деньги на дозу" в тематических Telegram-каналах, где и попали в поле зрения ФСБ, объясняют правоохранители.

Подозреваемые изготовили взрывное устройство в собственном доме по инструкции от россиян, для конспирации компоненты покупали через интернет и заказывали доставку по разным адресам, добавляет СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигурантам сообщили о подозрении по статье о законченном покушении на теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время задержанные находятся под стражей, им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

14 декабря в Днепре произошел теракт возле здания ТЦК, из-за него погиб один человек, ранены, среди которых двое полицейских.

В тот же день СБУ задержала местного, причастного к взрыву. Им оказался ранее судимый житель области.

9 января в Днепре задержали супругов, подозреваемых в причастности к теракту. Задержанные – дезертир, самовольно покинувший военную часть и скрывавшийся в Днепре, и его жена.