СБУ затримала дочку ексмера Полтави Мамая за роботу на партію Путіна – джерело

За даними слідства, Наталія Веретеннікова співпрацювала з РФ під час так званих "виборів" у 2022-му та 2023 роках

Наталія Веретеннікова (Мамай) (Фото: Facebook)

Служба безпеки України повідомила про затримання доньки колишнього мера Полтави: за даними слідства, вона працювала на "виборчий штаб" партії російського диктатора Володимира Путіна. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про доньку колишнього мера міста Олександра Мамая.

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Співбесідник повідомив, що фігурантка — Наталія Веретеннікова (у дівоцтві — Мамай). Вона донька колишнього мера Полтави, котрого у 2023-му звільнили з посади за вироком Вищого антикорупційного суду.

За даними СБУ, фігурантка співпрацювала з країною-агресоркою під час російських псевдовиборів у 2022-му та 2023 роках.

Фото: СБУ

Спецслужба пише, що підозрювана володіє у Санкт-Петербурзі рекламною агенцією, яка брала участь в PR-кампанії путінської партії "Единая Россия".

Зокрема, напередодні "єдиного дня голосування" фігурантка розпорядилася залучити сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації, заявляють правоохоронці.

СБУ акцентує, що, мешкаючи в Києві, жінка дистанційно керувала рекламним бізнесом у РФ та отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Так, у період співпраці з "виборчим штабом" путінської партії жінка отримала прибуток у понад 35 млн рублів (понад 15,8 млн грн), стверджує спецслужба.

Правоохоронці пишуть, що під час обшуків за місцем проживання та у київських офісах затриманої було виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з Росією.

Фігурантці повідомили про підозру у колабораційній діяльності, також на все її майно накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн: зокрема, три квартири в Києві, мінівен та частки у статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Впродовж багаторічної кар'єри Мамай був у різних політсилах, зокрема, був і у Партії регіонів. З 2010-го до 2023 року був міським головою Полтави (востаннє висувався від За майбутнє).

Під час каденцій Мамай "прославився" проросійськими політичними заявами. Зокрема, у 2021 році пропагандистам каналу НАШ він заявив, що на території України нібито воюють США і Росія, а війну назвав братовбивчою.

29 грудня 2022 року СБУ вручила Мамаю підозру в поширенні інформації про українських військових. За даними місцевих ЗМІ, 15 грудня він нібито поширив інформацію про формування у Полтаві нової військової частини з зазначенням адреси штабу.

2 березня на той момент міського голову Полтави було засуджено до умовного терміну у "справі домогосподарок" щодо організації розтрати понад 500 000 грн.

14 квітня Мамая було звільнено з посади мера на виконання вироку суду.

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