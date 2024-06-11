СБУ затримала дочку ексмера Полтави Мамая за роботу на партію Путіна – джерело
Служба безпеки України повідомила про затримання доньки колишнього мера Полтави: за даними слідства, вона працювала на "виборчий штаб" партії російського диктатора Володимира Путіна. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про доньку колишнього мера міста Олександра Мамая.
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Співбесідник повідомив, що фігурантка — Наталія Веретеннікова (у дівоцтві — Мамай). Вона донька колишнього мера Полтави, котрого у 2023-му звільнили з посади за вироком Вищого антикорупційного суду.
За даними СБУ, фігурантка співпрацювала з країною-агресоркою під час російських псевдовиборів у 2022-му та 2023 роках.
Спецслужба пише, що підозрювана володіє у Санкт-Петербурзі рекламною агенцією, яка брала участь в PR-кампанії путінської партії "Единая Россия".
Зокрема, напередодні "єдиного дня голосування" фігурантка розпорядилася залучити сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації, заявляють правоохоронці.
СБУ акцентує, що, мешкаючи в Києві, жінка дистанційно керувала рекламним бізнесом у РФ та отримувала від нього мільйонні дивіденди.
Так, у період співпраці з "виборчим штабом" путінської партії жінка отримала прибуток у понад 35 млн рублів (понад 15,8 млн грн), стверджує спецслужба.
Правоохоронці пишуть, що під час обшуків за місцем проживання та у київських офісах затриманої було виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з Росією.
Фігурантці повідомили про підозру у колабораційній діяльності, також на все її майно накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн: зокрема, три квартири в Києві, мінівен та частки у статутних капіталах двох українських компаній.
Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.
- Впродовж багаторічної кар'єри Мамай був у різних політсилах, зокрема, був і у Партії регіонів. З 2010-го до 2023 року був міським головою Полтави (востаннє висувався від За майбутнє).
- Під час каденцій Мамай "прославився" проросійськими політичними заявами. Зокрема, у 2021 році пропагандистам каналу НАШ він заявив, що на території України нібито воюють США і Росія, а війну назвав братовбивчою.
- 29 грудня 2022 року СБУ вручила Мамаю підозру в поширенні інформації про українських військових. За даними місцевих ЗМІ, 15 грудня він нібито поширив інформацію про формування у Полтаві нової військової частини з зазначенням адреси штабу.
- 2 березня на той момент міського голову Полтави було засуджено до умовного терміну у "справі домогосподарок" щодо організації розтрати понад 500 000 грн.
- 14 квітня Мамая було звільнено з посади мера на виконання вироку суду.
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