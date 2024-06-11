СБУ задержала дочь экс-мера Полтавы Мамая за работу на партию Путина – источник

По данным следствия, Наталья Веретенникова сотрудничала с РФ во время так называемых "выборов" в 2022 и 2023 годах

Наталья Веретенникова (Мамай) (Фото: Facebook)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании дочери бывшего мэра Полтавы: по данным следствия она работала на "избирательный штаб" партии российского диктатора Владимира Путина. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о дочери бывшего мэра города Александра Мамая.

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Собеседник сообщил, что фигурантка – Наталья Веретенникова, (в девичестве – Мамай). Она дочь бывшего мэра Полтавы, которого в 2023-м уволили с должности по приговору Высшего антикоррупционного суда.

По данным СБУ, фигурантка сотрудничала со страной-агрессорой во время российских всевдовыборов в 2022 и 2023 годах.

Фото: СБУ

Спецслужба пишет, что подозреваемая владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании путинской партии "Единая Россия".

В частности, накануне "единого дня голосования" фигурантка распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы по распространению прокремлевской агитации, заявляют правоохранители.

СБУ акцентирует, что, проживая в Киеве, женщина дистанционно руководила рекламным бизнесом в РФ и получала от него миллионные дивиденды.

Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" путинской партии женщина получила прибыль более чем в 35 млн рублей (более 15,8 млн грн), утверждает спецслужба.

Правоохранители пишут, что во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной была обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с Россией.

Фигурантке сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, также на все ее имущество наложен арест на общую сумму более 270 млн грн: в частности, три квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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В течение многолетней карьеры Мамай был в разных политсилах, в частности, был и в Партии регионов. С 2010 по 2023 год был городским головой Полтавы (в последний раз выдвигался от За майбутнє).

Во время каденций Мамай "прославился" пророссийскими политическими заявлениями. В частности, в 2021 году пропагандистам канала НАШ он заявил, что на территории Украины якобы воюют США и Россия, а войну назвал братоубийственной.

29 декабря 2022 года СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. По данным местных СМИ, 15 декабря он якобы распространил информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

2 марта на тот момент городской голова Полтавы был приговорен к условному сроку по "делу домохозяек" по организации растраты более 500 000 грн.

14 апреля Мамай был уволен с должности мэра во исполнение приговора суда.

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