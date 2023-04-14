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Мамая уволили с должности мэра Полтавы – САП

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 13:15
Мамая уволили с должности мэра Полтавы – САП - Фото
Александр Мамай (Фото: Полтавщина)

Мэр Полтавы Александр Мамай уволен с занимаемой должности во исполнение приговора суда. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как отмечается, 12 апреля 2023 года исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил Мамая с занимаемой должности и выдал ему трудовую книжку с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства.

4 апреля вступил в законную силу приговор Вісшего антикоррупционного суда от 2 марта 2023 года, которым Мамай признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Мамая приговорили к условному сроку по "делу домохозяек" об организации растраты более 500 000 грн.

Он устроил на работу в городское коммунальное предприятие двух женщин, которые на самом деле не работали там, а вели домохозяйство дома у Мамая и его близкого окружения.

Мамай возместил причиненный ущерб, признал вину и раскаялся, поэтому суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком один год и лишением права занимать должности на год.

Согласно соглашению о признании виновности Мамай перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на "Армию дронов".

  • 29 декабря 2022 года СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в распространении информации об украинских военных. По данным местных СМИ, 15 декабря он якобы распространил информацию о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.
  • 20 января суд отказал в аресте мэра Полтавы Мамая, а 23 января суд отказался отстранить его от должности.
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