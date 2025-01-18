Украинская компания помогала РФ строить лаборатории по разработке ядерного оружия – СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении компании из Днепропетровщины. По данным следствия, она помогала россиянам строить лаборатории, в которых РФ разрабатывает ядерное оружие.

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Правоохранители заявили, что к организации схемы причастен владелец украинской компании-производителя строительных материалов.

СБУ установила, что после начала полномасштабного вторжения представители завода переправили в Россию масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали.

Захватчики использовали украинскую металлопродукцию, чтобы обустраивать служебные помещения российского института ядерных исследований, на базе которого разрабатываются проекты новых образцов ракетного вооружения с ядерным зарядом, отметили в спецслужбе.

Для утаивания поставок, участники схемы сначала присылали товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда проводили реэкспорт к российским заказчикам, поясняет СБУ.

По данным правоохранителей, финансовую отчетность обеих компаний вела главная бухгалтер украинского предприятия.

Спецслужба отмечает, что во время обысков по адресам компании и в помещениях фигурантов были обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и документация с поличным в пользу России:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Владельцу предприятия-производителя и трем его подчиненным сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Максимально им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 15 лет.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения – содержания под стражей.