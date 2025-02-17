СБУ взяла студента та наркозалежного. Підозрює у теракті біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

СБУ пише, що російські спецслужби завербували їх обох через Telegram: чоловіки діяли порізно, але мали спільного куратора з РФ

Поліція та медики на місці події 5 лютого (Фото: Нацполіція)

Правоохоронці стверджують, що затримали двох російських агентів, які підірвали кур'єра біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Кам'янці-Подільському 5 лютого. Про це повідомили у пресслужбах Служби безпеки України та Національної поліції.

За даними слідства, підозрювані – місцевий наркозалежний та 17-річний студент коледжу – вони шукали легкого заробітку в інтернеті. СБУ пише, що російські спецслужби завербували їх обох через Telegram: чоловіки діяли порізно, але мали спільного куратора з РФ.

Студент, діючи за вказівкою ФСБ, виготовив саморобний вибуховий пристрій, спорядивши його металевими гайками та шматками арматури для посилення ударної дії, повідомляє поліція. Для дистанційного підриву він під'єднав пристрій до мобільного телефону та сховав його в обраному місці, координати якого передав своєму куратору.

Фото: СБУ

Чоловік із наркотичною залежністю отримав ці координати та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. За версією слідства, усвідомлюючи, що його можуть вбити як небажаного свідка, він вирішив убезпечити себе і доручив доставлення вибухівки кур’єру зі служби доставки.

Фото: СБУ

Коли кур’єр із пакунком дістався до будівлі ТЦК, російські спецслужби дистанційно привели вибуховий пристрій у дію.

Вже за добу після теракту обох підозрюваних затримали "по гарячих слідах", а в наступні дні підтвердили їхній зв’язок із російськими спецслужбами.

Фото: СБУ

Зараз їм оголошено підозру за статтею про терористичний акт, що спричинив смерть людини. Обидва перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.