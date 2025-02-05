У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Одна людина загинула, є поранені
У Хмельницькій області в місті Кам’янець-Подільський пролунав вибух біля будівлі Територіального центру комплектування. Про це повідомила поліція регіону.
Вибух пролунав близько 13:00. Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська повідомила Суспільному, що, попередньо, одна людина загинула, ще четверо поранені.
На місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група Нацполіції.
"Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", – йдеться у повідомленні.
- 1 лютого у Рівному стався вибух в будівлі ТЦК. Загинула одна людина, вісім осіб постраждали.
- 5 лютого СБУ повідомила, що у ТЦК Рівного Росія підірвала свого агента, який мав доставити туди вибухівку. Усі постраждалі – військові.