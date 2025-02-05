У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Одна людина загинула, є поранені

Кадри з місця події (Фото: поліція Хмельницької області)

У Хмельницькій області в місті Кам’янець-Подільський пролунав вибух біля будівлі Територіального центру комплектування. Про це повідомила поліція регіону.

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Вибух пролунав близько 13:00. Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська повідомила Суспільному, що, попередньо, одна людина загинула, ще четверо поранені.

На місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група Нацполіції.

"Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом", – йдеться у повідомленні.