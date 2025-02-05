В Каменце-Подольском раздался взрыв возле здания ТЦК. Один человек погиб, есть раненые
В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский прогремел взрыв возле здания Территориального центра комплектования. Об этом сообщила полиция региона.
Взрыв раздался около 13:00. В то же время инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская сообщила Общественному, что предварительно один человек погиб, еще четверо ранены.
На месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа Нацполиции.
"Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено впоследствии", – говорится в сообщении.
- 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Погиб один человек, восемь человек пострадали.
- 5 февраля СБУ сообщила, что в ТЦК Ровно Россия взорвала своего агента, который должен был доставить туда взрывчатку. Все пострадавшие – военные.