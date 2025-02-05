В Каменце-Подольском раздался взрыв возле здания ТЦК. Один человек погиб, есть раненые
Фото с места происшествия (Фото: полиция Хмельницкой области)

В Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский прогремел взрыв возле здания Территориального центра комплектования. Об этом сообщила полиция региона.

Взрыв раздался около 13:00. В то же время инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская сообщила Общественному, что предварительно один человек погиб, еще четверо ранены.

На месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа Нацполиции.

"Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено впоследствии", – говорится в сообщении.

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