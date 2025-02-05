Теракт возле Павлоградского ТЦК: трое мужчин получили подозрения от СБУ – фото

В прокуратуре уточнили, что подозреваемые готовились к совершению теракта в другом месте

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Разоблачены три гражданина, которые, по версии следствия, 2 февраля совершили теракт возле здания Павлоградского районного центра комплектования и социальной поддержки в Днепропетровской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным СБУ, по заказу российских спецслужб они подорвали самодельное взрывное устройство у здания ТЦК в Павлограде, в результате чего 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

В Днепре и Одесской области правоохранители в течение суток задержали всех участников агентурной группы, заявили в спецслужбе. Ими оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, которые искали "легкие" заработки в Telegram-каналах. Там их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество.

По инструкции от куратора, житель Павлограда самостоятельно сделал взрывчатку и спрятал ее в тайнике у собственного дома. Установлено, что устройство было начинено гвоздями и гайками для увеличения поражения во время детонации.

Еще двое подозреваемых, жители Одесской области, приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК. Они также установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта.

После этого россияне удаленно активировали взрывчатку по вызову на мобильный телефон.

Правоохранители задержали подозреваемых в своих домах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемые готовились к совершению террористического акта в другом месте.

Мужчинам объявлено о подозрении в совершении теракта. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

2 февраля 2025 года Нацполиция сообщила, что возле здания ТЦК в Павлограде произошел взрыв, в результате чего ранения получил один человек.

Впоследствии Днепропетровский областной ТЦК сообщил, что состояние пострадавшего легкое.