Возле ТЦК в Павлограде произошел взрыв – пострадал человек

Фото: Нацполиция

В Павлограде на Днепропетровщине произошел взрыв возле районного территориального центра комплектования, ранен. Об этом сообщила областная полиция.

Предварительно, мужчина получил ранения из-за взрыва неустановленного предмета.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 18.40.

Правоохранители проводят соответствующие следственные действия, детали обещают предоставить впоследствии.

Накануне, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в помещении ТЦК – из-за этого погиб человек, ранены.

В результате теракта в Днепре 14 декабря возле здания ТЦК погиб один человек, есть раненые, среди которых двое полицейских.

В тот же день СБУ задержала местного, причастного к взрыву. Им оказался ранее судимый 37-летний житель области.

В январе в Днепре задержали супругов, подозреваемых в причастности к этому теракту.