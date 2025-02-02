Возле ТЦК в Павлограде произошел взрыв – пострадал человек
Фото: Нацполиция

В Павлограде на Днепропетровщине произошел взрыв возле районного территориального центра комплектования, ранен. Об этом сообщила областная полиция.

Предварительно, мужчина получил ранения из-за взрыва неустановленного предмета.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 18.40.

Правоохранители проводят соответствующие следственные действия, детали обещают предоставить впоследствии.

Накануне, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в помещении ТЦК – из-за этого погиб человек, ранены.

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