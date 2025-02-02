Убийство военного ТЦК в Пирятине – задержаны двое жителей Полтавщины

Правоохранители нашли украденный автомат в посадке, где его выбросили подозреваемые

Иллюстративное фото: Depositphotos

Два жителя Полтавской области получили подозрения по делу об убийстве военного территориального центра комплектования на автозаправочной станции в Пирятине. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 31 января житель Полтавы совместно с другими мобилизованными ехал на обучение в воинскую часть в сопровождении военнослужащих Полтавского районного ТЦК.

Намереваясь уклониться от службы, фигурант несколько раз звонил своему знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса, а когда авто остановилось на заправочной станции в Пирятине, то второй фигурант выстрелил из привезенного с ружья в одного из сопровождающих, чем вызвал у военного несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, сообщают в прокуратуре.

В дальнейшем житель Лубен завладел автоматом потерпевшего и вместе с приятелем скрылся с места происшествия, фигурантам удалось задержать их через несколько часов, отмечают правоохранители.

Во время обыска у лубенчанина изъяли два корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и т.д. Вещественные доказательства направлены на экспертизы.

Фото: Полтавская областная прокуратура

Фото: Полтавская областная прокуратура

Фото: Полтавская областная прокуратура

Автомат военного обнаружили в лесопосадке, где его выбросили подозреваемые, отмечают в прокуратуре.

Жителю Лубен инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием. Больше ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другого задержанного подозревают в пособничестве в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.