Убийство военного ТЦК в Пирятине – задержаны двое жителей Полтавщины
Два жителя Полтавской области получили подозрения по делу об убийстве военного территориального центра комплектования на автозаправочной станции в Пирятине. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 31 января житель Полтавы совместно с другими мобилизованными ехал на обучение в воинскую часть в сопровождении военнослужащих Полтавского районного ТЦК.
Намереваясь уклониться от службы, фигурант несколько раз звонил своему знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса, а когда авто остановилось на заправочной станции в Пирятине, то второй фигурант выстрелил из привезенного с ружья в одного из сопровождающих, чем вызвал у военного несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, сообщают в прокуратуре.
В дальнейшем житель Лубен завладел автоматом потерпевшего и вместе с приятелем скрылся с места происшествия, фигурантам удалось задержать их через несколько часов, отмечают правоохранители.
Во время обыска у лубенчанина изъяли два корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и т.д. Вещественные доказательства направлены на экспертизы.
Автомат военного обнаружили в лесопосадке, где его выбросили подозреваемые, отмечают в прокуратуре.
Жителю Лубен инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием. Больше ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Другого задержанного подозревают в пособничестве в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы.
Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
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- 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Есть погибший и раненые.