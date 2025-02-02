Драпатый: Убийство военного ТЦК – это красная линия, которую нельзя пересекать

Михаил Драпатый (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый отреагировал на убийство военного ТЦК в Полтавской области 1 февраля. Он заявил, что в обществе растет пренебрежение к защитникам и это за гранью того, что можно терпеть.

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"Убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать... Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь есть прямые вооруженные нападения. Да действует враг. Он работает с нами и внутри нас, пока мы рассматриваем, кто что лайкнул", – отметил Драпатый.

Он подчеркнул, что нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. По его словам, власти должны молниеносно и жестко отреагировать в ситуации произвола против военных.

Драпатый заявил, что без справедливого наказания "убийц, злоумышленников и предателей" будет еще больше убитых военных в тылу в других городах. Он отметил, что неуважение к военным начинается там, где "заканчивается достоинство", и отметил, что необходимо уважать тех, кто ценой собственной жизни защищает украинские города.

"Если общество переварит эти нападения, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Ведь единственное, что отделяет нас от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

22 августа 2024 года в Одессе правоохранители возбудили уголовное производство по факту угрозы убийством военнослужащим ТЦК.

26 января одесская журналистка обвинила ТЦК в избиении своего сына. Военные приступили к проверке.

1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Есть погибший и раненые.