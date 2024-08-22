Нацполиция: В Одессе задержали мужчину, который угрожал пистолетом военным ТЦК – фото
В Одессе правоохранители возбудили уголовное производство по факту угрозы убийством военнослужащим Территориального центра комплектации и социальной поддержки. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.
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По информации правоохранителей, 20 августа на улице Аккордная в Хаджибейском районе областного центра, во время проверки работниками ТЦК и СП военно-учетных данных у прохожего, последний отказался предоставить документы.
По версии следствия, мужчина спровоцировал конфликт с военными, угрожал им физической расправой и применением пистолета, который направлял на них, приставил к груди одного из военных, а затем скрылся.
21 августа полицейские установили личность нарушителя. 38-летний мужчина давать объяснения по поводу своих действий отказался. У него изъяли пистолет, предварительно пневматический. Он будет направлен на экспертизу, рассказали в полиции.
По факту угроз убийством начато уголовное производство. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.
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