В Одессе водитель травмировал офицера ТЦК. Военные контролируют ситуацию – видео

Потерпевший уже дал показания, руководство Одесского ТЦК и СП контролирует эту ситуацию.

Иллюстративное фото: Depositphotos

24 июля в одном из районов Одессы водитель транспортного средства наехал на военного, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП и попросил предоставить его военно-учетные документы. Об этом сообщил Одесский ТЦК и СП в Facebook.

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Военные рассказали, что это произошло в Хаджибейском районе города, где представители Национальной полиции и военные ТЦК и СП попросили одного из водителей легкового авто предоставить военно-учетные документы.

Водитель транспорта продолжил движение, отметили в ТЦК. В результате пострадал военный, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП.

Потерпевший уже дал показания, руководство Одесского ТЦК и СП контролирует эту ситуацию.

4 июля в Ворохте в Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором ТЦК проверяют документы. Во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного . У служащего медики диагностировали химический ожог и ушибы лица. Полиция начала производство.

9 июля в Мукачево мужчина ножом угрожал полицейским и военнослужащим территориального центра комплектования, его задержали.

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