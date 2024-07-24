В Одесі водій травмував офіцера ТЦК. Військові кажуть, що контролюють ситуацію – відео
Ілюстративне фото: Depositphotos

24 липня в одному із районів Одеси водій транспортного засобу наїхав на військового, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП та попросив надати його військово-облікові документи. Про це повідомив Одеський ТЦК та СП у Facebook.

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Військові розповіли, що це відбулося у Хаджибейському районі міста, де представники Національної поліції та військові ТЦК та СП попросили одного з водіїв легкового авто надати військово-облікові документи.

Водій транспорту продовжив рух, зазначили в ТЦК. Внаслідок цього, постраждав військовий, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий вже надав свідчення, керівництво Одеського ТЦК та СП контролює цю ситуацію.

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