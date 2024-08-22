Нацполіція: В Одесі затримали чоловіка, який погрожував пістолетом військовим ТЦК – фото

Слідчі дії (Фото: Національна поліція)

В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством військовослужбовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 20 серпня на вулиці Акордна, що в Хаджибейському районі обласного центру, під час перевірки працівниками ТЦК і СП військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи.

За версією слідства, чоловік спровокував конфлікт із військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім утік.

21 серпня поліціянти встановили особу порушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний. Його буде скеровано на експертизу, розповіли в поліції.

За фактом погроз убивством розпочато кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку підозри.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

9 липня у Мукачеві чоловік ножем погрожував поліціянтам і військовослужбовцям ТЦК, його затримали.

24 липня в Одесі водій транспортного засобу наїхав на військового, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК.

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