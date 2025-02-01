В Полтавской области неизвестный в балаклаве убил ТЦКшника – объявлена операция "Сирена"

ТЦК (Иллюстративное фото: Сухопутные войска)

В командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины утверждают, что 1 февраля на автозаправочной станции в Полтавской области неизвестный мужчина в балаклаве застрелил военнослужащего районного территориального центра комплектования.

По словам командования, инцидент произошел на автозаправке в Пирятине.

Утверждается, что неизвестный в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военному, угрожал ему охотничьим ружьем и требовал отдать оружие. Получив отказ, мужчина выстрелил, убив солдата на месте. После этого нападавший забрал его автомат и скрылся вместе с одним из мобилизованных, добавили в Сухопутных войсках.

Правоохранители проводят розыск, в Полтавской области объявлена спецоперация "Сирена". Командование ВСУ осудило это преступление и требует строгого наказания виновных.

Родным погибшего выражают соболезнования, отмечая, что дело расследуют, а виновные не останутся безнаказанными.

ДОПОЛНЕНО в 12:23. Полиция Полтавской области сообщила, что задержала нападавшего. Отмечается, что стрелял в военного житель Полтавской области 1984 года рождения. Его сообщник 1988 года рождения. Во время обыска у нападавшего изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрений и избрании меры пресечения.

24 июля 2024 года в Одессе водитель транспортного средства наехал на военного, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК.

22 августа в Одессе правоохранители возбудили уголовное производство по факту угрозы убийством военнослужащим ТЦК.