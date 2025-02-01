У Полтавській області невідомий у балаклаві вбив ТЦКшника – оголошено операцію "Сирена"

ТЦК (Ілюстративне фото: Сухопутні війська)

У командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України стверджують, що 1 лютого на автозаправній станції у Полтавській області невідомий чоловік у балаклаві застрелив військовослужбовця районного територіального центру комплектування.

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За словами командування, інцидент стався на автозаправці в Пирятині.

Стверджується, що невідомий у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військового, погрожував йому мисливською рушницею та вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, чоловік вистрілив, убивши солдата на місці. Після цього нападник забрав його автомат і втік разом з одним із мобілізованих, додали у Сухопутних військах.

Правоохоронці проводять розшук, у Полтавській області оголошено спецоперацію "Сирена". Командування ЗСУ засудило цей злочин і вимагає суворого покарання винних.

Рідним загиблого висловлюють співчуття, наголошуючи, що справу розслідують, а винні не залишаться безкарними.

ДОПОВНЕНО о 12:23. Поліція Полтавської області повідомила, що затримала нападника. Зазначається, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник 1988 року народження. Під час обшуку у нападника вилучили зброю. Наразі вирішується питання про повідомлення їм підозр і обрання запобіжних заходів.

24 липня 2024 року в Одесі водій транспортного засобу наїхав на військового, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК.

22 серпня в Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством військовослужбовцям ТЦК.