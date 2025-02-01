В Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Есть погибший и раненые
В Ровно произошел взрыв в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Есть погибший человек и раненые, сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что событие произошло в 16:15. Пока известно об одном погибшем лице, а еще шестеро получили ранения.
На месте работают следственно-оперативная группа, работники Службы безопасности Украины и другие экстренные службы.
В Ровенском ТЦК отметили, что после взрыва территория была оцеплена для обеспечения безопасности.
"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений компетентных органов", – говорится в сообщении.
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