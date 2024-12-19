В Вышгороде люди в форме "выкуривали" водителя с авто газом. Минобороны проводит проверку

В Минобороны заявили, что подобные действия недопустимы и подрывают доверие к ВСУ

Кадры с места происшествия (скриншот видео)

Минобороны вместе с правоохранителями проводят проверку инцидента в Вышгороде, где, вероятно, представители военкомата "выкуривали" водителя газом из авто. Об этом сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации. Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", – заявили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам Украины и сектору безопасности. Любые действия, противоречащие закону и принципам службы в ВСУ "категорически осуждаются", добавили в оборонном ведомстве.

19 декабря в социальных сетях распространили видео, на котором люди в военной и полицейской форме что-то задували в авто. Вероятно, это были представители Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК СП) и полицейский.

По неподтвержденным данным, они задували газ в салон авто, в котором, вероятно, находился военнообязанный. После этого люди в форме совершили поджог, чтобы, вероятно, заставить пассажира выйти.