В Одессе задержали фейковых сотрудников ТЦК и полицейских, вымогали деньги – прокуратура
Прокуратура Одесской области заявила о задержании преступной группы, которая под видом правоохранителей и сотрудников территориального центра комплектования потребовала деньги у жителей областного центра.
По данным следствия, фигуранты выслеживали мужчин призывного возраста, представлялись полицейскими и работниками ТЦК и под предлогом проверки документов потребовали показывать военные удостоверения.
Если же человек отказывался, они запугивали его принудительным доставлением в военкомат и требовали деньги для "решения этого вопроса", добавляет прокуратура.
Ведомство отметило, что в одном из случаев подозреваемые получили от потерпевшего 38 000 грн, в другом – 39 000 грн.
После того как фигуранты получали деньги, они "успокаивали" потерпевших и уверяли, что их данные внесут в базу "Оберег" – и это якобы гарантирует отсутствие проблем с мобилизацией, добавили правоохранители.
Они отметили, что подозреваемых удалось задержать "на горячем" во время вымогательства и получения 4000 грн и $3000 от дежурного потерпевшего.
Во время обысков у задержанных изъяли военную одежду, деньги, оружие и другие доказательства – по данным следствия, фигурантами оказались лица с уголовным прошлым, а также бывший милиционер, у которого также были проблемы с законом.
Четверым фигурантам сообщили о подозрениях по факту вымогательства. Максимально им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых – содержания под стражей.
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