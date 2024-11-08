В Одессе задержали фейковых сотрудников ТЦК и полицейских, вымогали деньги – прокуратура

В одном из случаев подозреваемые получили от потерпевшего 38 000 грн, в другом – 39 000 грн, заявили в ведомстве

Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура Одесской области заявила о задержании преступной группы, которая под видом правоохранителей и сотрудников территориального центра комплектования потребовала деньги у жителей областного центра.

По данным следствия, фигуранты выслеживали мужчин призывного возраста, представлялись полицейскими и работниками ТЦК и под предлогом проверки документов потребовали показывать военные удостоверения.

Если же человек отказывался, они запугивали его принудительным доставлением в военкомат и требовали деньги для "решения этого вопроса", добавляет прокуратура.

Ведомство отметило, что в одном из случаев подозреваемые получили от потерпевшего 38 000 грн, в другом – 39 000 грн.

После того как фигуранты получали деньги, они "успокаивали" потерпевших и уверяли, что их данные внесут в базу "Оберег" – и это якобы гарантирует отсутствие проблем с мобилизацией, добавили правоохранители.

Они отметили, что подозреваемых удалось задержать "на горячем" во время вымогательства и получения 4000 грн и $3000 от дежурного потерпевшего.

Во время обысков у задержанных изъяли военную одежду, деньги, оружие и другие доказательства – по данным следствия, фигурантами оказались лица с уголовным прошлым, а также бывший милиционер, у которого также были проблемы с законом.

Четверым фигурантам сообщили о подозрениях по факту вымогательства. Максимально им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых – содержания под стражей.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

В Харькове будут судить местную жительницу – по данным следствия, она за деньги обещала повлиять на ТЦК, медико-социальную экспертную комиссию и пограничную службу.

6 ноября стало известно, что в Закарпатье задержали начальника ТЦК и заместителя комбрига – правоохранители ликвидировали еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста.