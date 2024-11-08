В Одесі затримали фейкових співробітників ТЦК та правоохоронців, що вимагали гроші – прокуратура

В одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 000 грн, в іншому – 39 000 грн, заявили у відомстві

Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура Одещини заявила про затримання злочинної групи, котра під виглядом правоохоронців та співробітників територіального центру комплектування вимагала гроші у жителів обласного центру.

За даними слідства, фігуранти вистежували чоловіків призовного віку, представлялися поліціянтами та працівниками ТЦК й під приводом перевірки документів вимагали показувати військові посвідчення.

Якщо ж людина відмовлялася, то вони залякували її примусовим доставленням до військкомату й вимагали гроші для "вирішення цього питання", додає прокуратура.

Відомство зазначило, що в одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 000 грн, в іншому – 39 000 грн.

Після того, як фігуранти отримували гроші, вони "заспокоювали" потерпілих і запевняли, що їхні дані внесуть до бази "Оберіг" – і це нібито гарантує їм відсутність проблем з мобілізацією, додали правоохоронці.

Вони ж зауважили, що підозрюваних вдалося затримати "на гарячому" під час вимагання та отримання 4000 грн і $3000 від чергового потерпілого.

Під час обшуків у затриманих вилучили військовий одяг, гроші, зброю та інші докази – за даними слідства, фігурантами виявилися особи з кримінальним минулим, а також колишній правоохоронець, який також мав проблеми із законом.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозри за фактом вимагання. Максимально їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних – тримання під вартою.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть місцеву мешканку – за даними слідства, вона за гроші обіцяла вплинути на ТЦК, медико-соціальну експертну комісію та прикордонну службу.

6 листопада стало відомо, що на Закарпатті затримали начальника ТЦК та заступника комбрига – правоохоронці ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку.