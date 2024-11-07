На хабарі затримано заступницю голови Центральної МСЕК – Нацполіція

Фото: Нацполіція

Національна поліція заявила про затримання заступниці голови Центральної медико-соціальної комісії на хабарі.

За даними слідства, чиновниця сприяла в отриманні другої групи інвалідності – це надавало чоловікам підстави для зняття з військового обліку, й просила за це $2000.

Департамент стратегічних розслідувань стверджує: посадовиця запевняла клієнтів, що уже неодноразово розв'язувала подібні питання завдяки своїй посаді, – і це було підтверджено у ході розслідування.

Правоохоронці зауважують, що фігурантку затримали під час отримання хабаря – і під час невідкладних обшуків у неї вилучили майже $20 000, документи стосовно оформлення інвалідності, особові справи та інші докази вчинення злочинів.

Жінці оголосили про підозру за статтею про зловживання впливом. Максимально їй загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

4 листопада у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій.

5 листопада Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.