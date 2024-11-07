На взятке задержана заместительница председателя Центральной МСЭК – Нацполиция
Национальная полиция заявила о задержании заместителя главы Центральной медико-социальной комиссии на взятке.
По данным следствия, чиновница способствовала в получении ІІ группы инвалидности – это давало мужчинам основания для снятия с военного учета и просило за это $2000.
Департамент стратегических расследований утверждает: чиновница уверяла клиентов, что уже неоднократно решала подобные вопросы благодаря своей должности, и это было подтверждено в ходе расследования.
Правоохранители отмечают, что фигурантку задержали при получении взятки – и во время неотложных обысков у нее изъяли почти $20 000, документы по оформлению инвалидности медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства совершения преступлений.
Женщине объявили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Максимально ей грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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