На взятке задержана заместительница председателя Центральной МСЭК – Нацполиция
Фото: Нацполиция

Национальная полиция заявила о задержании заместителя главы Центральной медико-социальной комиссии на взятке.

По данным следствия, чиновница способствовала в получении ІІ группы инвалидности – это давало мужчинам основания для снятия с военного учета и просило за это $2000.

Департамент стратегических расследований утверждает: чиновница уверяла клиентов, что уже неоднократно решала подобные вопросы благодаря своей должности, и это было подтверждено в ходе расследования.

Правоохранители отмечают, что фигурантку задержали при получении взятки – и во время неотложных обысков у нее изъяли почти $20 000, документы по оформлению инвалидности медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства совершения преступлений.

Женщине объявили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Максимально ей грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
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