СБУ: В Закарпатье задержали главу ТЦК и замкомбрига, которые "зарабатывали" на уклонистах
Правоохранители ликвидировали в Закарпатской области еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.
Правоохранители задержали руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и заместителя командира одной из бригад территориальной обороны.
По версии следствия, чиновники действовали порознь, но использовали схожие "схемы". В обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.
Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медицинскими выводами Военно-врачебной комиссии о наличии заболеваний.
В дальнейшем мужчины призывного возраста использовали фальшивые документы для снятия с воинского учета и могли незаконно уехать за пределы Украины. Стоимость таких "услуг" составляла от $4000 с клиента.
Руководителю ТЦК объявлено подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а заместителю комбрига – в злоупотреблении влиянием. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В прокуратуре отметили, что решается вопрос об избрании для них меры пресечения и отстранении от служебных обязанностей. Также идет проверка на причастность к преступным схемам других лиц.
- 4 октября СБУ заявила об обезвреживании масштабной преступной группировки, заработавшей более 40 млн грн на схемах для уклонистов.
- В тот же день ОГП сообщил, что в Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с воинского учета.
- 9 октября стало известно, что в Ровно группа из 29 человек "зарабатывала" на уклонистах, продавая фиктивные справки об инвалидности.
- 15 октября СБУ сообщила, что в Закарпатье задержаны ректор и проректор частного университета, которые без вступительных экзаменов зачислили более 200 мужчин мобилизационного возраста на бакалавриат в собственный и иностранный вузы.