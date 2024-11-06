СБУ: В Закарпатье задержали главу ТЦК и замкомбрига, которые "зарабатывали" на уклонистах

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Следственные действия (Фото: ОГП)

Правоохранители ликвидировали в Закарпатской области еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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Правоохранители задержали руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и заместителя командира одной из бригад территориальной обороны.

По версии следствия, чиновники действовали порознь, но использовали схожие "схемы". В обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медицинскими выводами Военно-врачебной комиссии о наличии заболеваний.

В дальнейшем мужчины призывного возраста использовали фальшивые документы для снятия с воинского учета и могли незаконно уехать за пределы Украины. Стоимость таких "услуг" составляла от $4000 с клиента.

Руководителю ТЦК объявлено подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а заместителю комбрига – в злоупотреблении влиянием. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В прокуратуре отметили, что решается вопрос об избрании для них меры пресечения и отстранении от служебных обязанностей. Также идет проверка на причастность к преступным схемам других лиц.

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ