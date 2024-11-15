Под Киевом военнослужащий ТЦК применил оружие. Минобороны начало проверку – видео

В полиции утверждают, что, по предварительным данным, выстрелы произвел представитель ДФТО

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Министерство обороны изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником Территориального центра комплектования и социальной поддержки в селе Счастливое. Так Минобороны отреагировало на видео, распространившееся в местных Telegram-каналах, на котором мужчина в форме производит выстрелы.

Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Минобороны приступила к проверке правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

В ведомстве отметили, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного правонарушения материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений.

Также инцидент прокомментировала Национальная полиция. Там заявили, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего в селе Счастливое Бориспольского района. Пострадавших в результате происшествия нет.

В полиции отметили, что предварительно выстрелы произвел представитель Добровольческого формирования территориальной общины.

Ранее 15 ноября Telegram-канал Борисполь INFO опубликовал видео, на котором человек в военной форме стреляет в сторону неизвестного мужчины. Утверждалось, что это произошло в Счастливом, а человек с оружием – работник ТЦК.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

19 октября в Запорожье сотрудник ТЦК произвел выстрел в воздух во время конфликта с местным жителем.

26 октября стало известно, что во Львове задержали чиновника ТЦК, который, по данным следствия, предлагал взятку инспектору, чтобы он не привлекал к ответственности пьяного подчиненного чиновника.