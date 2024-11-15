Під Києвом військовослужбовець ТЦК застосував зброю. Міноборони розпочало перевірку – відео

У поліції стверджують, що, за попередніми даними, постріли здійснив представник ДФТГ

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Міністерство оборони вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у селі Щасливе. Так Міноборони відреагувало на відео, що поширилося місцевими Telegram-каналами, на якому чоловік у формі здійснює постріли.

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Для з’ясування обставин Головна інспекція Міноборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

У відомстві зазначили, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та відповідних рішень.

Також інцидент прокоментувала Національна поліція. Там заявили, що правоохоронці встановлюють обставини події у селі Щасливе Бориспільського району. Потерпілих унаслідок події немає.

У поліції зазначили, що попередньо, постріли здійснив представник Добровольчого формування територіальної громади.

Раніше 15 листопада Telegram-канал Бориспіль INFO опублікував відео, на якому людина у військовій формі стріляє в бік невідомого чоловіка. Стверджувалося, що це відбулося у Щасливому, а людина зі зброєю – працівник ТЦК.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

19 жовтня у Запоріжжі співробітник ТЦК здійснив постріл у повітря під час конфлікту з місцевим жителем.

26 жовтня стало відомо, що у Львові затримали посадовця ТЦК, який, за даними слідства, пропонував хабар інспектору, щоб він не притягував до відповідальності п'яного підлеглого чиновника.