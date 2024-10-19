У Запоріжжі працівник ТЦК стріляв у повітря біля людей. У військкоматі пояснили поведінку

ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У Запоріжжі співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснив постріл у повітря під час конфлікт з місцевим жителем. Про це повідомили у пресслужбі Запорізького обласного ТЦК та СП.

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Зазначається, що інцидент відбувся 19 жовтня у Комунарському районі міста.

Як стверджують у ТЦК, військові звернулися до чоловіка з проханням показати військово-обліковий документ, але у нього не виявилося такого. Йому запропонували добровільно поїхати до ТЦК для уточнення даних, натомість чоловік "розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу".

Деякі з них відгукнулися і намагалися застосувати силу проти працівника ТЦК, заявили у пресслужбі.

"Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках", – йдеться у повідомленні.

15 жовтня 2024 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала українські медіа "коректно" висвітлювати події мобілізації та діяльність ТЦК.

Це сталося після того, як у Києві на концерті гурту "Океан Ельзи" 11 жовтня близько пів сотні людей у військовій формі перевіряли документи у чоловіків біля Палацу спорту.