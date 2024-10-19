В Запорожье работник ТЦК стрелял в воздух возле людей. В военкомате объяснили поведение

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В Запорожье сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки произвел выстрел в атмосферу во время конфликта с местным жителем. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 19 октября в Коммунарском районе города.

Как утверждают в ТЦК, военные обратились к мужчине с просьбой показать военно-учетный документ, но у него не оказалось такого. Ему предложили добровольно поехать в ТЦК для уточнения данных, мужчина "начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь".

Некоторые из них отозвались и пытались применить силу против работника ТЦК, заявили в пресс-службе.

"После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвел выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности, предусмотренные в этих случаях", – говорится в сообщении.

15 октября 2024 года Национальный совет по телевидению и радиовещанию призвал украинские медиа "корректно" освещать события мобилизации и деятельность ТЦК.

Это произошло после того, как в Киеве на концерте группы "Океан Эльзы" 11 октября около полусотни человек в военной форме проверяли документы у мужчин у Дворца спорта.