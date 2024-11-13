У Полтавському ТЦК пояснили, чому із працівників військкоматів неможливо створити бойові бригади

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – це цивільні особи, тому бойові бригади з них створити неможливо. Про це на брифінгу повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, коментуючи ініціативу розформувати ТЦК і залучити співробітників у зоні бойових дій, відео опублікував Telegram-канал Інсайдер UA.

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Він заявив, що не може коментувати слова, які були озвучені у Верховній Раді, та додав, що у ТЦК працюють як цивільні, так і військові.

Також Істомін наголосив, що з цивільних працівників не можуть сформувати жодних бригад, а щодо військовослужбовців, які служать в ТЦК, розпоряджень не надходило.

"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники – це цивільні особи. З них можна створити лише, я не знаю, будівельні бригади, умовно кажучи. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників ТЦК жодних бригад сформовано бути не може і щодо військовослужбовців жодних розпоряджень на розформування не надходило", – додав речник Полтавського ОТЦК.

Напередодні в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського підкомітету з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик, яка входить до складу тимчасової слідчої комісії із захисту прав військовослужбовців, розповіла про річний звіт ТСК.

За її словами, у звіті парламентарі запропонували розформувати ТЦК і створити рекрутингові центри, чим зараз займається Міністерство оборони. Яцик зазначила, що працівники ТЦК з-поміж військовослужбовців можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій. Нардепка додала, що працівниками ТЦК можна укомплектувати понад 10 бригад.