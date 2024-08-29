Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК – Черногоренко

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

У Міністерстві оборони планують перетворити застосунок для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки онлайн. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, потрібен був час для того, щоб довести правову важливість та необхідність Резерв+ та змінити уявлення про ТЦК. Черногоренко заявила, що за допомогою цього застосунку оновити свої військово-облікові дані змогли 3,2 млн осіб, а зараз у Міноборони є "великий план, як перетворити Резерв+ на онлайн-ТЦК".

Також заступниця міністра розповіла, що незабаром планують додати опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Крім того, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних батьків, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання. А восени у застосунку можна буде згенерувати направлення на військово-лікарську комісію.

"Думаю, що Резерв+ матиме стабільний приріст кількох мільйонів користувачів. Для застосунку, який лише нещодавно з’явився, 3,2 млн користувачів – значний показник. Щодня ми маємо близько 100 000 активних користувачів", – сказала Черногоренко.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+".

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

18 червня у застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

2 липня Міноборони поділилося інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа.

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