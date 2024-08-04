Росіяни поширюють фейкові Резерв+, щоб зібрати дані українців – Міноборони
Росіяни розповсюджують фейкові застосунки, котрі мають виглядати як справжній Резерв+. Такі підробки окупанти хочуть поширювати серед українців, щоб зібрати їхні персональні дані. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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"Ворог розповсюджує вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", – написала вона.
Посадовиця закликала українців бути уважними та перевіряти сайти, на які вони переходять.
Черногоренко надала таку інструкцію:
→ необхідно використовувати винятково офіційний сайт Резерв+ reserveplus.mod.gov.ua;
→ не слід переходити на сайти, які імітують цю адресу, але закінчуються на .top, .website, .org тощо;
→ під час завантаження застосунку треба обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
- Якщо людина не оновила військово-облікові дані вчасно, до 17 липня, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.
- Міноборони пояснило LIGA.net: у разі повторної авторизації Резерв+ не вимагає заново уточнювати дані, під час такого логіну оновлюється лише сам документ.
- Також для тих, хто вчасно оновив дані у Резерв+, з'явилася спеціальна позначка про це.
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