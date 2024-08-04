Росіяни поширюють фейкові Резерв+, щоб зібрати дані українців – Міноборони

Заступниця міністра закликала українців бути уважними та перевіряти сайти, на які вони переходять

Ілюстративне фото: Depositphotos

Росіяни розповсюджують фейкові застосунки, котрі мають виглядати як справжній Резерв+. Такі підробки окупанти хочуть поширювати серед українців, щоб зібрати їхні персональні дані. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ворог розповсюджує вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", – написала вона.

Посадовиця закликала українців бути уважними та перевіряти сайти, на які вони переходять.

Черногоренко надала таку інструкцію:

→ необхідно використовувати винятково офіційний сайт Резерв+ reserveplus.mod.gov.ua;

→ не слід переходити на сайти, які імітують цю адресу, але закінчуються на .top, .website, .org тощо;

→ під час завантаження застосунку треба обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Такий вигляд має останній пункт у Play Market на Android (Скриншот LIGA.net)

Читайте також: Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+