Россияне распространяют фейковые Резерв+, чтобы собрать данные украинцев – Минобороны

Замминистра призвала украинцев быть внимательными и проверять сайты, на которые они переходят

Иллюстративное фото: Depositphotos

Россияне распространяют фейковые приложения, которые должны выглядеть как настоящий Резерв+. Такие подделки оккупанты хотят распространять среди украинцев, чтобы собрать их персональные данные. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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"Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+ и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты", – написала она.

Чиновница призвала украинцев быть внимательными и проверять сайты, на которые они переходят.

Черногоренко предоставила следующую инструкцию:

→ необходимо использовать исключительно официальный сайт "Резерв+" reserveplus.mod.gov.ua;

→ не следует переходить на сайты, которые имитируют этот адрес, но заканчиваются на .top, .website, .org и т.д.;

→ при загрузке приложения нужно обязательно проверить, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

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