Россияне распространяют фейковые Резерв+, чтобы собрать данные украинцев – Минобороны
Россияне распространяют фейковые приложения, которые должны выглядеть как настоящий Резерв+. Такие подделки оккупанты хотят распространять среди украинцев, чтобы собрать их персональные данные. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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"Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+ и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты", – написала она.
Чиновница призвала украинцев быть внимательными и проверять сайты, на которые они переходят.
Черногоренко предоставила следующую инструкцию:
→ необходимо использовать исключительно официальный сайт "Резерв+" reserveplus.mod.gov.ua;
→ не следует переходить на сайты, которые имитируют этот адрес, но заканчиваются на .top, .website, .org и т.д.;
→ при загрузке приложения нужно обязательно проверить, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).
- Если человек не обновил военно-учетные данные в срок, до 17 июля, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн. Гражданина также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.
- Минобороны объяснило LIGA.net: в случае повторной авторизации Резерв+ не требует заново уточнять данные, во время такого логина обновляется только сам документ.
- Также для тех, кто вовремя обновил данные в Резерв+, появилась специальная отметка об этом.
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