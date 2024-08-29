Минобороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК – Черногоренко

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

В Министерстве обороны планируют превратить приложение для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки онлайн. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, нужно было время для того, чтобы доказать правовую важность и необходимость Резерв+ и изменить представление о ТЦК. Черногоренко заявила, что с помощью этого приложения обновить свои военно-учетные данные смогли 3,2 млн человек, а сейчас у Минобороны есть "большой план, как превратить Резерв+ в онлайн-ТЦК".

Также замминистра рассказала, что в скором времени планируют добавить опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Кроме того, в работе три типа отсрочки: для многодетных родителей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения. А осенью в приложении можно будет сгенерировать направление на военно-врачебную комиссию.

"Думаю, что Резерв+ будет иметь стабильный прирост нескольких миллионов пользователей. Для недавно появившегося приложения 3,2 млн пользователей – значительный показатель. Ежедневно мы имеем около 100 000 активных пользователей", – сказала Черногоренко.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+".

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

18 июня в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

2 июля Минобороны поделилось инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа.

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