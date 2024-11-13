В Полтавском ТЦК объяснили, почему из работников военкоматов невозможно создать бригады

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки – это гражданские лица, поэтому боевые бригады из них создать невозможно. Об этом на брифинге сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, комментируя инициативу расформировать ТЦК и привлечь сотрудников в зоне боевых действий, видео опубликовал Telegram-канал Инсайдер UA.

Он заявил, что не может комментировать слова, озвученные в Верховной Раде, и добавил, что в ТЦК работают как гражданские, так и военные.

Также Истомин подчеркнул, что из гражданских работников не могут сформировать никаких бригад, а в отношении военнослужащих, работающих в ТЦК, распоряжений не поступало.

"Из работников ТЦК никакой бригады создать невозможно. Работники – это гражданские лица. Из них можно создать только, я не знаю, строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад сформировано быть не может и в отношении военнослужащих никаких распоряжений на расформирование не поступало", – добавил представитель Полтавского ОТЦК.

Накануне в эфире Ранок.LIVE глава парламентского подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик, входящая в состав временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих, рассказала о годовом отчете ВСК.

По ее словам, в отчете парламентарии предложили расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры, чем сейчас занимается Министерством обороны. Яцик отметила, что работники ТЦК из числа военнослужащих могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий. Нардеп добавила, что работниками ТЦК можно укомплектовать более десяти бригад.