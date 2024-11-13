Восемь из 10 пойманных военкоматами людей, которые уклонялись от мобилизации, становятся "замечательными, нормальными солдатами", утверждает ветеран АТО Евгений Дикий. Об этом экс-командир роты батальона "Айдар" заявил в интервью LIGA.net.

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"Тут как раз уже достаточно большая статистика, поскольку ловят [уклонистов], мягко говоря, не первый день. Восемь из 10 привоевывается. При чем трансформация начинается еще по дороге даже в учебный центр. В учебном центре они очень ускоряются, а когда человек попадает на фронт – вы вообще не представляете, насколько он меняется", – рассказал он.

Экс-командир уточнил, что его утверждения основываются на "устных опросах, но далеко не одного человека".

По словам Дикого, на фронте люди "очень меняются", поскольку начинают понимать, что напротив них есть "конкретное зло, которое тебя прямо сейчас хочет убить", а рядом есть конкретный побратим.

И у таких людей появляется осознание, что если ты начнешь убегать, ты подведешь побратима и его убьют, заявил бывший военный.

"Люди там очень меняются. Да, не все, но восемь из 10 становятся замечательными, нормальными солдатами. Более того, очень забавно наблюдать, как они потом начинают прикалываться над уклонистами. И главное им потом не напоминать, как начинался их собственный путь с бусика. И не надо напоминать: все, человек выполняет свой долг – отлично, забыли все, что было до того", – объяснил он.