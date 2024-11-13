Вісім із 10 спійманих військкоматами людей, що ухилялися від мобілізації, стають "чудовими, нормальними солдатами", стверджує ветеран АТО Євген Дикий. Про це екскомандир роти батальйону "Айдар" заявив в інтерв'ю LIGA.net.

"Тут якраз є вже достатньо велика статистика, оскільки ловлять [ухилянтів], м'яко кажучи, не перший день. Вісім із 10 привойовується. При чому трансформація починається ще по дорозі навіть у навчальний центр. У навчальному центрі вони дуже прискорюються, а коли людина потрапляє на фронт – ви взагалі не уявляєте, наскільки вона міняється", – розповів він.

Екскомандир уточнив, що його твердження ґрунтуються на "усних опитуваннях, але далеко не однієї людини".

За словами Дикого, на фронті люди "дуже міняються", оскільки починають розуміти, що навпроти них є "конкретне зло, яке тебе прям зараз хоче вбити", а поруч є конкретний побратим.

І в таких людей з'являється усвідомлення, що якщо ти почнеш тікати, то ти підведеш побратима і його вб'ють, заявив колишній військовий.

"Люди там дуже міняються. Так, не всі, але вісім із 10 стають чудовими, нормальними солдатами. Більш того, дуже кумедно спостерігати, як вони потім починають прикалюватися з ухилянтів. І головне їм потім не нагадувати, як починався їхній власний шлях із бусіка. І не треба нагадувати: все, людина виконує свій обов'язок – чудово, забули все, що було до того", – пояснив він.