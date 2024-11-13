Дикий: Вісім із 10 спійманих ТЦК ухилянтів стають чудовими, нормальними солдатами
Вісім із 10 спійманих військкоматами людей, що ухилялися від мобілізації, стають "чудовими, нормальними солдатами", стверджує ветеран АТО Євген Дикий. Про це екскомандир роти батальйону "Айдар" заявив в інтерв'ю LIGA.net.
"Тут якраз є вже достатньо велика статистика, оскільки ловлять [ухилянтів], м'яко кажучи, не перший день. Вісім із 10 привойовується. При чому трансформація починається ще по дорозі навіть у навчальний центр. У навчальному центрі вони дуже прискорюються, а коли людина потрапляє на фронт – ви взагалі не уявляєте, наскільки вона міняється", – розповів він.
Екскомандир уточнив, що його твердження ґрунтуються на "усних опитуваннях, але далеко не однієї людини".
За словами Дикого, на фронті люди "дуже міняються", оскільки починають розуміти, що навпроти них є "конкретне зло, яке тебе прям зараз хоче вбити", а поруч є конкретний побратим.
І в таких людей з'являється усвідомлення, що якщо ти почнеш тікати, то ти підведеш побратима і його вб'ють, заявив колишній військовий.
"Люди там дуже міняються. Так, не всі, але вісім із 10 стають чудовими, нормальними солдатами. Більш того, дуже кумедно спостерігати, як вони потім починають прикалюватися з ухилянтів. І головне їм потім не нагадувати, як починався їхній власний шлях із бусіка. І не треба нагадувати: все, людина виконує свій обов'язок – чудово, забули все, що було до того", – пояснив він.
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