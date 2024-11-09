Електронну відстрочку у Резерв+ можна отримати лише військовозобов'язаним, призовників не стосується

Люди з цим статусом не підлягають мобілізації під час воєнного стану

Ілюстративне фото: Depositphotos

Новою послугою з онлайн-відстрочки від мобілізації у застосунку "Резерв+" можуть скористатися лише військовозобов'язані, призовників нововведення не стосується. Про це LIGA.net повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

При спробі оформити відстрочку, призовник отримує таке сповіщення. Вказано, що немає підстав для відстрочки, оскільки людина у категорії призовників. Люди з цим статусом не підлягають мобілізації під час воєнного стану:

Час від подання заявки й до отримання відмови у співрозмовника LIGA.net склав 1 годину 19 хвилин.

Напередодні, вдень 9 листопада, стало відомо, що в останньому оновленні Резерв+ стала доступна послуга з оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації. Наразі оформити її можуть люди з інвалідністю та здобувачі освіти, але Міноборони планує згодом розширити цей перелік.