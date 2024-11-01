Користувачі Резерв+ скаржаться на "дивні сповіщення". У Міноборони пояснили причину

Користувачі у мережі пишуть, що до Резерв+ почали приходити тестові пуш-повідомлення. Співрозмовник LIGA.net підтвердив це та надав фотодоказ

Фото: Depositphotos

У мобільному застосунку "Резерв+" ввечері 1 листопада стався технічний збій: користувачі скаржаться на те, що застосунок не працює і надсилає "дивні сповіщення". Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

Користувачі у мережі пишуть, що до Резерв+ почали приходити тестові пуш-повідомлення. Співрозмовник LIGA.net підтвердив це та надав фотодоказ.

"Дивні сповіщення" від застосунку (Фото: соцмережі)

Фото надане співрозмовником LIGA.net

Фото надане співрозмовником LIGA.net

"Розпочали бета-тест онлайн-відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", – пояснила ситуацію Черногоренко.

Протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено, додала вона.

17 травня 2024 року в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+".

18 червня у застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

29 серпня Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

18 жовтня у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стала доступна функція рекрутингу.