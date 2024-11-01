Пользователи Резерв+ жалуются на "странные уведомления". В Минобороны объяснили причину

Пользователи пишут, что в Резерв+ начали приходить тестовые пуш-сообщения. Собеседник LIGA.net подтвердил это и предоставил фото-доказательство

Фото: Depositphotos

В мобильном приложении "Резерв+" вечером 1 ноября произошел технический сбой: пользователи жалуются на то, что приложение не работает и посылает "странные уведомления". Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что в течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен.

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Пользователи в сети пишут, что в Резерв+ начали приходить тестовые пуш-сообщения. Собеседник LIGA.net подтвердил это и предоставил фото-доказательство.

Фото предоставлено собеседником LIGA.net

Фото предоставлено собеседником LIGA.net

"Начали бета-тест онлайн-отсрочек и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", – пояснила ситуацию Черногоренко.

В ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен, добавила она.

17 мая 2024 года в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+".

18 июня в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

29 августа Черногоренко заявила, что Минобороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

18 октября в мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" стала доступна функция рекрутинга.