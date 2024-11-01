Пользователи Резерв+ жалуются на "странные уведомления". В Минобороны объяснили причину
Фото: Depositphotos

В мобильном приложении "Резерв+" вечером 1 ноября произошел технический сбой: пользователи жалуются на то, что приложение не работает и посылает "странные уведомления". Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что в течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен.

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Пользователи в сети пишут, что в Резерв+ начали приходить тестовые пуш-сообщения. Собеседник LIGA.net подтвердил это и предоставил фото-доказательство.

Пользователи Резерв+ жалуются на "странные уведомления". В Минобороны объяснили причину
Фото надане співрозмовником LIGA.net
Фото предоставлено собеседником LIGA.net
Фото надане співрозмовником LIGA.net
Фото предоставлено собеседником LIGA.net

"Начали бета-тест онлайн-отсрочек и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", – пояснила ситуацию Черногоренко.

В ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен, добавила она.

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войнасбойЕкатерина Черногоренкорезерв+