Минобороны отреагировало на заявления об взломе "Резерв+": На безопасность это не повлияло
Министерство обороны подтвердило, что пророссийские мошенники могли воспользоваться прежним названием чат-бота приложения "Резерв+" для создания поддельной версии. Однако это не повлияло на безопасность приложения и не повредило данным пользователям.
Это сообщение появилось в ответ на информацию, что якобы Telegram-бот "Резерв+" похищал данные своих пользователей.
Об этом в эфире Киев 24 также сообщал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. По его словам, бот остался активным в Telegram на устройствах украинцев, из-за чего распространяется вредоносное программное обеспечение, которое может воровать данные.
В Минобороны объяснили, что в начале запуска приложения "Резерв+" в мае техподдержка оказывалась через Telegram, но после оценки рисков от использования мессенджера его поддержку прекратили.
"Чат-бот был удален из приложения, а также удален альфа-имя бота. Однако это создало возможность для пророссийских мошеннических групп, которые воспользовались бывшим альфа-именем для создания нового фейкового бота", – говорится в сообщении.
После того как была обнаружена рассылка посторонних файлов через поддельный бот, министерство обороны обратилось к Telegram, и компания удалила бот.
"Важно подчеркнуть, что это никак не повлияло на безопасность приложения "Резерв+". Все данные пользователей передаются в реестр "Оберіг" исключительно в зашифрованном виде. Сам "Резерв+" не хранит никаких данных о пользователях", – подытожили в ведомстве.
- Сбой произошел 18 октября после того, как Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила, что в Telegram распространяют вредоносные программы под видом техподдержки Резерв+.