Минобороны отреагировало на заявления об взломе "Резерв+": На безопасность это не повлияло

После того, как была обнаружена рассылка посторонних файлов через поддельный бот, министерство обороны обратилось к Telegram, и компания удалила бот

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Министерство обороны подтвердило, что пророссийские мошенники могли воспользоваться прежним названием чат-бота приложения "Резерв+" для создания поддельной версии. Однако это не повлияло на безопасность приложения и не повредило данным пользователям.

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Это сообщение появилось в ответ на информацию, что якобы Telegram-бот "Резерв+" похищал данные своих пользователей.

Об этом в эфире Киев 24 также сообщал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. По его словам, бот остался активным в Telegram на устройствах украинцев, из-за чего распространяется вредоносное программное обеспечение, которое может воровать данные.