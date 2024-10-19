Міноборони відреагувало на заяви про злам "Резерв+": На безпеку це не вплинуло
Міністерство оборони підтвердило, що проросійські шахраї могли скористатися колишньою назвою чат-бота застосунку "Резерв+" для створення підробленої версії. Однак це не вплинуло на безпеку застосунку та не зашкодило даним користувачів.
Це повідомлення з’явилося у відповідь на інформацію, що нібито Telegram-бот "Резерв+" викрадав дані своїх користувачів.
Про це в ефірі Київ 24 також повідомляв експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. За його словами, бот залишився активним в Telegram на пристроях українців, через що поширюється шкідливе програмне забезпечення, яке може красти дані.
У Міноборони пояснили, що на початку запуску застосунку "Резерв+" у травні техпідтримка надавалась через Telegram, але після оцінки ризиків від використання месенджера, його підтримку припинили.
"Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя бота. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота", – йдеться у повідомленні.
Після того, як було виявлено розсилку сторонніх файлів через підроблений бот, міністерство оборони звернулося до Telegram, і компанія видалила бот.
"Важливо підкреслити, що це ніяк не вплинуло на безпеку застосунку "Резерв+". Усі дані користувачів передаються до реєстру "Оберіг" винятково у зашифрованому вигляді. Сам "Резерв+" не зберігає жодних даних про користувачів", – підсумували у відомстві.
- Збій стався 18 жовтня, після того, як Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що у Telegram розповсюджують шкідливі програми під виглядом техпідтримки Резерв+.