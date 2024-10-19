Міноборони відреагувало на заяви про злам "Резерв+": На безпеку це не вплинуло

Після того, як було виявлено розсилку сторонніх файлів через підроблений бот, міністерство оборони звернулося до Telegram, і компанія видалила бот

Фото: Depositphotos

Міністерство оборони підтвердило, що проросійські шахраї могли скористатися колишньою назвою чат-бота застосунку "Резерв+" для створення підробленої версії. Однак це не вплинуло на безпеку застосунку та не зашкодило даним користувачів.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Це повідомлення з’явилося у відповідь на інформацію, що нібито Telegram-бот "Резерв+" викрадав дані своїх користувачів.

Про це в ефірі Київ 24 також повідомляв експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. За його словами, бот залишився активним в Telegram на пристроях українців, через що поширюється шкідливе програмне забезпечення, яке може красти дані.