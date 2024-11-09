Электронную отсрочку в Резерв+ можно получить только военнообязанным

Люди со статусом призывника не подлежат мобилизации во время военного положения

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Новой услугой онлайн-отсрочки от мобилизации в приложении "Резерв+" могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведение не касается. Об этом LIGA.net сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

При попытке оформить отсрочку призывник получает такое уведомление. Указано, что нет оснований для отсрочки, поскольку человек находится в категории призывников. Люди с этим статусом не подлежат мобилизации во время военного положения:

Время от подачи заявки и до получения отказа у собеседника LIGA.net составило 1 час 19 минут.

Накануне днем 9 ноября стало известно, что в последнем обновлении Резерв+ стала доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации. Оформить ее могут люди с инвалидностью и соискатели образования, но Минобороны планирует впоследствии расширить этот перечень.