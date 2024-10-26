"Був п'яним на посту". У Львові взяли співробітника ТЦК, який хотів "відкупити" колегу – прокуратура
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

У Львові затримали посадовця територіального центру комплектування – за даними слідства, той пропонував хабар інспектору, щоб він не притягував до відповідальності п'яного підлеглого чиновника.  Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Відомство стверджує: фігурант за $2000 намагався "підкупити" особу, уповноважену на проведення перевірки, аби той не притягував до відповідальності підлеглого чиновника – старшого солдата, котрий перебував у стані сп'яніння на робочому місті.

Прокуратура зауважує, що військового затримали під час передання всієї суми хабаря.

Наразі 44-річному співробітнику ТЦК повідомили про підозру у наданні хабаря, максимально йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією

Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Правоохоронці перевіряють інших осіб щодо причетності до злочину.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
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