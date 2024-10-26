"Був п'яним на посту". У Львові взяли співробітника ТЦК, який хотів "відкупити" колегу – прокуратура

Відомство зауважує, що військового затримали під час передання всієї суми хабаря у $2000

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

У Львові затримали посадовця територіального центру комплектування – за даними слідства, той пропонував хабар інспектору, щоб він не притягував до відповідальності п'яного підлеглого чиновника. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Відомство стверджує: фігурант за $2000 намагався "підкупити" особу, уповноважену на проведення перевірки, аби той не притягував до відповідальності підлеглого чиновника – старшого солдата, котрий перебував у стані сп'яніння на робочому місті.

Прокуратура зауважує, що військового затримали під час передання всієї суми хабаря.

Наразі 44-річному співробітнику ТЦК повідомили про підозру у наданні хабаря, максимально йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією

Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Правоохоронці перевіряють інших осіб щодо причетності до злочину.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

24 жовтня ДБР заявило про затримання у Києві трьох посадовців Голосіївського районного територіального центру комплектування та трьох цивільних. За даними слідства, ті організували схему незаконного ухилення від мобілізації, а під час обшуків виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

25 жовтня департамент військової контррозвідки СБУ затримав помічника начальника Подільського районного військкомату в Києві.