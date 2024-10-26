"Был пьян на посту". Во Львове взяли сотрудника ТЦК, который хотел "откупить" коллегу
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Во Львове задержали чиновника территориального центра комплектования – по данным следствия, тот предлагал взятку инспектору, чтобы он не привлекал к ответственности пьяного подчиненного чиновника. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Ведомство утверждает: фигурант за $2000 пытался "подкупить" лицо, уполномоченное на проведение проверки, чтобы тот не привлекал к ответственности подчиненного чиновника – старшего солдата, находящегося в состоянии опьянения на рабочем городе.

Прокуратура отмечает, что военного задержали во время передачи всей суммы взятки.

Пока 44-летнему сотруднику ТЦК сообщили о подозрении в предоставлении взятки, максимально ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией

Фигуранту избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Правоохранители проверяют других лиц о причастности к преступлению.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
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