"Был пьян на посту". Во Львове взяли сотрудника ТЦК, который хотел "откупить" коллегу

Ведомство отмечает, что военного задержали при передаче всей суммы взятки в $2000

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Во Львове задержали чиновника территориального центра комплектования – по данным следствия, тот предлагал взятку инспектору, чтобы он не привлекал к ответственности пьяного подчиненного чиновника. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Ведомство утверждает: фигурант за $2000 пытался "подкупить" лицо, уполномоченное на проведение проверки, чтобы тот не привлекал к ответственности подчиненного чиновника – старшего солдата, находящегося в состоянии опьянения на рабочем городе.

Прокуратура отмечает, что военного задержали во время передачи всей суммы взятки.

Пока 44-летнему сотруднику ТЦК сообщили о подозрении в предоставлении взятки, максимально ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией

Фигуранту избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Правоохранители проверяют других лиц о причастности к преступлению.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

24 октября ДБР заявило о задержании в Киеве трех должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования и трех гражданских. По данным следствия, те организовали схему незаконного уклонения от мобилизации, а во время обысков обнаружили более $1,2 млн. наличными и элитный автопарк.

25 октября департамент военной контрразведки СБУ задержал помощника начальника Подольского районного военкомата в Киеве.