В Киеве задержан заместитель начальника ТЦК Подольского района – детали
Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины задержал помощника начальника Подольского районного военкомата в Киеве. Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования.
Ведомство отмечает, что способствовало этому задержанию.
По данным следствия, заместитель начальника Подольского рай-ТЦК за деньги предложил фигуранту уголовного дела избежать штрафов за нарушение мобилизационного законодательства.
Также задержанный чиновник хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от призыва, отмечают в ТЦК Киева.
Правоохранители проводят оперативное сопровождение в рамках дела, возбужденного по признакам уголовного коррупционного правонарушения.
Если задержанный чиновник получит подозрение по такой квалификации, ему будет максимально угрожать 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.
- 24 октября ДБР заявило о задержании в Киеве трех должностных лиц Голосеевского районного территориального центра комплектования и трех гражданских. По данным следствия, те организовали схему незаконного уклонения от мобилизации, а во время обысков обнаружили более $1,2 млн. наличными и элитный автопарк.