В Киеве задержан заместитель начальника ТЦК Подольского района – детали

По данным следствия, фигурант за деньги предложил фигуранту уголовного дела избежать штрафов за нарушение мобилизационного законодательства

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Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины задержал помощника начальника Подольского районного военкомата в Киеве. Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования.

Ведомство отмечает, что способствовало этому задержанию.

По данным следствия, заместитель начальника Подольского рай-ТЦК за деньги предложил фигуранту уголовного дела избежать штрафов за нарушение мобилизационного законодательства.

Также задержанный чиновник хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от призыва, отмечают в ТЦК Киева.

Правоохранители проводят оперативное сопровождение в рамках дела, возбужденного по признакам уголовного коррупционного правонарушения.

Если задержанный чиновник получит подозрение по такой квалификации, ему будет максимально угрожать 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.