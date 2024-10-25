У Києві затримали заступника голови ТЦК Подільського району – деталі

За даними слідства, фігурант за гроші запропонував фігуранту кримінальної справи уникнути штрафів за порушення мобілізаційного законодавства

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Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України затримав помічника начальника Подільського районного військкомату в Києві. Про це повідомив Київський міський територіальний центр комплектування.

Відомство зазначає, що сприяло цьому затриманню.

За даними слідства, заступник начальника Подільського рай-ТЦК за гроші запропонував фігуранту кримінальної справи уникнути штрафів за порушення мобілізаційного законодавства.

Також затриманий чиновник хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від призову, зауважують у ТЦК Києва.

Правоохоронці проводять оперативне супроводження у межах справи, відкритої за ознаками кримінального корупційного правопорушення.

Якщо затриманий чиновник отримає підозру за такою кваліфікацією, то йому максимально загрожуватиме 10 років тюрми з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.